Får med Gjensidige på laget

Karsten Warholm har signert ein treårig sponsoravtale med Gjensidige. Det går fram av ei pressemelding fredag.

Gjensidige er frå før hovudsponsor for Norges Friidrettsforbund, men ifølgje pressemeldinga vil avtalen med Warholm vere selskapets første einskildsignering av ein utøvar.

– Gjensidige er allereie ein stolt hovudsponsor av Norges Friidrettsforbund, og bidreg med midlar som kjem både breiddeidretten og toppidretten til gode, noko vi er veldig opptatt av. Vi inngår samarbeidet med Warholm for å forsterke vår satsing på friidrett, og for å skape ytterlegare effekt både internt og eksternt, og her er Karsten ein knallgod ambassadør å få med på laget, seier Gjensidige sin Sponsorsjef Stian Grøstad.

Avtalen kjem på plass etter eit fantastisk 2019 for Warholm sin del. Han leverte resultat i ypparste verdsklasse heilt frå Karsten Warholm International i januar og fram til VM-gullet i Doha 30. september. På vegen sette han fleire europeiske rekordar på 400 meter hekk, inkludert supertida 46,92, samt at han tok EM-gull innandørs på 400 meter.

Grønstad legg til at det ikkje berre er resultata som gjer Warholm attraktiv.

–I tillegg til enorme prestasjonar på banen, har han et verdigrunnlag som fell godt saman med dei verdiane vi har som selskap, seier Grøstad.

I pressemeldinga seier Karsten Warholm:

– Eg er veldig glad for å ha Gjensidige med på laget. Vi har hatt ein god prosess og blitt godt kjent med kvarandre. Vi fant fort ut at vi står for mykje av det same, og det ser eg på som viktig for å få til et godt og langsiktig samarbeid. Eg trur vi med dette samarbeidet kan vere med på å spele kvarandre enda betre. Dette blir bra!