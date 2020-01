Håvard fekk proffkontrakt

Sport

Håvard Mork Breivik frå Hareid signerte fredag på ei proffkontrakt med Aalesunds Fotballklubb. 18-åringen har signert på ein avtale ut 2021.

Mork Breivik spelte heile AaFK sin cupkamp mot Bergsøy i 2019, i tillegg til at han fekk eit innhopp borte mot Nest-Sotra i Obosligaen.

Den tidlegare Hareid-spelaren debuterte offisielt for AaFK i heimesigeren over Notodden sommaren 2018.

AaFK sin sportslege leiar, Bjørn Erik Meland kommenterer signeringa slik til klubben sine nettsider:

– Håvard har tatt store steg som spelar gjennom sesongen, og vi er trygge på at Håvard vil fortsette den jobben han har starta på for å realisere potensialet sitt. Det er ei glede å tilby profesjonell kontrakt til nok ein lokal unggut. Det er også på sin plass å rose Hareid for å ha skapt eit miljø som leverer nok eit toppfotballemne, og vår eiga utviklingsavdeling som har vore viktige for utviklinga Håvard har hatt siste månadene.