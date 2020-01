Får supertalent til Ulsteinhallen

Sport

Når Karsten Warholm International blir arrangert 28. februar er det med fleire tekniske øvingar på programmet enn i 2019. Nytt av året er mellom anna høgde og arrangørane slår på stortromma også her.

Frå før er det klart at Juan Miguel Echevarría skal delta i lengdekonkurransen for menn:

I høgdekonkurransen får publikum sjå den ukrainske kometen Jaroslava Mahutsjykh. 18-åringen slo til med VM-sølv i Doha der ho hoppa 2,04!

"Jaroslava har vore ein svært framståande høgdehoppar i ungdomsklassane, og med verdsrekord i U-20 klassa er det ingen tvil om hennar posisjon der. At ho skulle ta steget opp på pallen i senior-VM allereie no, var likevel svært overraskande og gledeleg! Øvinga har dei siste åra vore dominert av Marija Lasitskene, men ho måtte verkeleg ta ut sitt beste for å slå Mahutsjykh i Doha", skriv arrangørane av Karsten Warholm International i ei pressemelding.

Jaroslava Mahutsjykh har også vist gryande form allereie i 2020 og sist helg sette ho innandørs verdsrekord i U20-klassen med eit sprang på 2,01.

I Ulsteinhallen skal mellom anna Tonje Angelsen få prøve seg mot det ukrainske supertalentet. Angelsen tok EM-sølv for Norge i 2012.

Mahutsjykh har allereie sikra seg EM og VM-gull i U18-klassen, samt EM-gull i U20-klassen.

– Vi hadde ein plan om å legge meir vekt på dei tekniske øvingane i år, og med Jaroslava på plass i høgde, i tillegg til Echevarría i lengde for menn er vi godt på veg til å nå denne målsetjinga, seier Karsten Warholm.

– Dette er jo verdsklasse-utøvarar i begge greinene, legg han til.