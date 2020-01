Satsar på 6.-divisjonslag

Sport

Laurdag 25. januar er fristen for å melde på lag til mellom anna 6.-divisjon på Sunnmøre. Årets 6.-divisjon ser ut til å gå med Hareid II. I fjor blei det ikkje stilt lag, men frå haustsesongen fekk Hareid med eit lag i sjuarserien.

Haustlaget gjorde ein svært sterk haustsesong og det har vore godt håp om at ein kunne stille lag, anten i 6.-divisjon eller i sjuarserien i 2020.

No er det klart at ein satsar på å melde på lag til 6.-divisjon.

"Store delar av stallen består av spelarar som var med på Hareid 2 i åra fram til og med sesongen 2017 og som gjorde comeback hausten 2019 – då som sjuarlag. Helst skulle stallen ha vore noko større, men det er håp om at det kan kome tre-fire spelarar til inn mot seriestart", heiter det i ei melding frå laget.

Dei tek sikte på å trene søndagar og onsdagar utover vinteren. Spelarar som kan vere interesserte i å vere med blir bedt om å ta kontakt. Laget har allereie sikra seg ein treningskamp, men skriv på Hareid IL sine nettsider at dei ønskjer seg nokre fleire før sesongstarten.

"Det er i år ein trenartrio som vil leie Hareid 2. Den består av Benjamin Slettebakk, Einar Orten Trovåg og Emil Johannes Dahlen Folkestad. Kontinuiteten burde vere bra. Dei to førstnemnde er dei som har spelt klart flest kampar for Hareid 2 på 2000-talet. Orten Trovåg har vore trenar for Hareid 2 åtte av dei 11 siste sesongane. Slettebakk har mange års trenarerfaring både frå smågute-, gutelaget og andrelaget i Hareid IL. Folkestad har vore hjelpetrenar på Hareid 2 og dessutan juniortrenar i Hareid IL", skriv laget i ei melding til Vikebladet Vestposten.