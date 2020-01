Mork Breivik returnerer til Hødd

Sport

Måndag ettermiddag kunne Hødd presentere Martin Mork Breivik som ny tilvekst til klubben. Det betyr at 23-åringen frå Hareid returnerer til dei blåkvite etter to sesongar i Herd. Der har Mork Breivik spelt 55 kampar og scora 16 mål.

Ifølgje ei pressemelding frå Hødd har Mork Breivik signert ei kontrakt ut 2021.

Mork Breivik har trent fast med Hødd etter at Kevin Knappen tok over som hovudtrenar og det har vore venta at både han og AaFK-spelaren Markus Karlsbakk blir ein del av Hødd-troppen i 2020.

I pressemeldinga seier Kevin Knappen:

– Martin Mork Breivik er eit godt bevis på at nokre gonger er det smart å ta eit steg tilbake, for å få tillit og regelmessig speletid. I Herd har Martin levert gode prestasjonar og vore tonegivande i dei to seinaste sesongane, og då skal sjølvsagt vegen tilbake til Høddvoll vere kort. Her får vi inn nok ein spelar med lokal tilhøyring, som har energien og innstillinga vi søker.

Martin Mork Breivik trente også med Hødd sommaren 2019, men då blei det ingen overgang. Eit halvt år seinare er spelaren, som kan plasserast både på backen og i midtbaneleddet, tilbake i Hødd.

– Det er godt å vere tilbake i Hødd! Ei ung spelargruppe som vil pushe kvarandre trur eg passar meg perfekt. Kvaliteten og intensiteten på trening har våre god og eg gler meg til å starte sesongen i Hødd, seier Mork Breivik i pressemeldinga.