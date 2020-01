Vil ha Sundgot som ny styreleiar

Sport

Det har vore klart ei stund at Ivar Morten Normark ikkje tek attval som styreleiar for IL Hødd Fotball. Det gjeld også to av dei andre medlemmene i fotballstyret.

Måndag vart det også klart at valnemnda i IL Hødd må på jakt etter ein ny styreleiar i hovudlaget:

Tysdag skriv IL Hødd Fotball på sine nettsider at valnemnda ønskjer å få inn Kari Mette Sundgot som ny leiar for IL Hødd Fotball. Ho er medlem i fotballstyret og har tidlegare vore tilsett som dagleg leiar i IL Hødd Fotball. Ho er no økonomisjef i Volda kommune.

Ifølgje Hødd sine nettsider vil innstillinga til heile styret leggast fram under årleg møte i Hødd Fotball 11. februar. Det endelege valet vil skje under årsmøtet i IL Hødd 9. mars.