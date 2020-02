Sport

I fjor var han hjelpetrenar og ho lagkaptein. Denne sesongen er det Robin Shroot som skal styre Hødd-damene i 2.-divisjon, med god hjelp frå Ragnhild Ertesvåg, no som assistenttrenar.

Tysdag møte dei to lokalavisa på Høddvoll, før damelaget si kveldstrening i Ulsmohallen. Den gode tonen mellom Shroot og Ertesvåg skin tydleg gjennom

- Eg er veldig glad for å ha fått denne moglegheita. Eg har kjent mange av desse jentene i lang tid og når ein startar noko i lag, så er det veldig positivt å få moglegheita til å halde fram med det, så sant ein synest det går i rett retning. Personleg meiner eg vi har ein kurve som har peika jamt oppover dei siste åra, fortel Robin Shroot.

Shroot meiner også å sjå at dame- og jentefotballen i klubben står enda sterkare no enn tidlegare, men slår fast at dette må styrkast ytterlegare.

- Vi må ha foten på gasspedalen og prøve å ta det opp endå eit nivå.

Til dagleg prøvar han å skyte Hødd sitt herrelag oppover på tabellen, men briten har også vore involvert rundt fleire av jentelaga i klubben i løpet av tida si i Ulsteinvik. Shroot fortel at det er noko som gir han mykje.

- Eg får så mykje energi frå desse jentene. Det er ikkje alltid enkelt når eg spelar sjølv. Eg kan ha hatt ein skikkeleg dårleg dag, men eg får så mykje glede og inspirasjon frå desse spelarane. Det er veldig gøy å vere ein del av det, seier han.

Shroot var ein del av trenarteamet også i fjor. For Ertesvåg blir trenaransvaret ei ny oppleving.

- Eg har jo tenkt at dette var noko eg kunne tenke meg etter kvart, men då meir som eit steg etter at eg var ferdig med mi karriere. Det var veldig kjekt å få spørsmålet, sjølv om eg ser at det kan vere litt vanskeleg å både skulle vere spelar og trenar samstundes. Robin kjem likevel til å vere der mesteparten av tida, så det blir nok ikkje noko problem. Det er også eit steg i rett retning med tanke på å bli trenar, fortel Ertesvåg.

Ho rosar Shroot sine trenareigenskapar og meiner han kan vere ein god læremeister.

- Det er heilt supert å kunne lære av han, slår ho fast.

Ertesvåg bidrog også inn mot Hødd Ekstra i fjor. Denne sesongen skal ho i tillegg hjelpe til rundt J15-laget til Hødd.

- Der skal eg vere med ein eller to gongar i veka, så det blir også veldig kjekt.

I 2019 kom det endelege trenarapparatet rundt laget seint på plass. Med André Gardshol som hovudtrenar, samt Shroot og Sindre Eid som hjelpetrenarar, vart det likevel eit svært solid apparat og det har også gjort sitt med forventningane til årets trenarteam.

- André og Sindre gjorde ein veldig god jobb. Sjå berre på tida Garsdhol la ned. Han har lagt eit godt grunlag for oss, mellom anna med tanke på organiseringa, slik at vi kan kome inn og ha eit hovudfokus på fotballen. Eg er også heldig som har så tett samarbeid med Ragnhild, i tillegg til spelarar som mellom anna Martha (Helvig Omdal) og Caroline (Overvåg). Spelarar med erfaring, som ikkje berre seier "ja", som ikkje er redde for å utfordre miljøet.

Shroot legg ikkje skjul på at han ønskjer at dei meir etablerte spelarane skal bruke sine erfaringar til å sette krav internt i spelargruppa.

- Det er ikkje alltid så lett å få til på eiga hand som trenar. Du må har spelarar som bidreg og eg føler at vi har ei bra forståing mellom meg og dei meir erfarne spelarane.

Kva forventningar har du til dei?

- Først og fremst at dei skal ha det kjekt med fotballen. Frå det eg har sett, så er dei blant dei som stiller høgast krav og det skal dei gjere også, slik at dei kan sette eit eksempel for dei ynste spelarane.

Med Ertesvåg, Helvig Omdal, Overvåg, samt Andrea Storøy Rødseth som kom inn igjen i laget i fjor haust, har Hødd no fleire med mykje erfaring. Ertesvåg har også erfaring frå høgare nivå, og dette er noko Hødd ofte har mangla, i det som ofte har blitt svært unge troppar.

- Vi kan ikkje berre kome tilbake for å ha det kjekt. Vi må tore å krevje av jentene og kome tilbake for å gje noko ekstra til dei. Tidlegare har det vore litt vanskeleg, fordi ingen har byrja på igjen når dei flyttar tilbake. No har vi ei veldig fin gruppe, sjølv om det kan vere ti-tolv års aldersforskjell. Vi har det veldig kjekt i lag., seier Ertesvåg.

Ho håpar at med ei spelargruppe som har ei god blanding av yngre og litt eldre spelarar, så kan det også inspirere fleire av dei som til dømes har studert vekke til å returnere til Hødd.

- Vi skulle gjerne fått inn endå fleire. Det er sjølvsagt ikkje like enkelt når ein får barn, men ein ser Martha som har tre og likevel var med til Trondheim fem gongar i løpet av ein sesong. Det er mogleg dersom ein har lyst og eg trur det er veldig bra for gruppa og laget at ein får tilbake den typen spelarar, fortel Ertesvåg.

For hennar del blir det ei ny rolle denne sesongen, som del av trenarapparatet. Samstundes er det ingen tvil om at det kanskje aller viktigaste bidraget blir ute på fotballbanen.

- Ho er utruleg viktig for oss som spelar og det er mange år igjen til ho skal gje seg. Eg trur også at den mest effektive måten ho kan lære opp dei andre spelarane på, er gjennom å spele sjølv. Ho må få tid og tolmod til å kjenne seg komfortabel med å leie gruppa. Det kunne ho allereie gjort med bind for augene, men ho må vere komfortabel med det, seier Shroot om assistenttrenaren.