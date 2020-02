Debuterte for G16-landslaget

Sport

Måndag ettermiddag startar Hødd-spelaren Syver Skundberg Skeide G16-landslagskampen mot Wales på La Manga.

Det norske G16-landslaget spelar ei UEFA-turnering i Spania, der Norge starta med ein 4–3 siger over Tsjekkia.

Landslagsleiinga har gjort ei rekkje endringar frå første kamp på La Manga og Syver Skundberg Skeide er ein av spelarane som får prøve seg frå start mot Wales. Han er ein av fire spelarar som får debuten frå start for G16-landslaget.

Som i kampen mot Tsjekkia, fekk Norge ein svært god start også mot Wales. Allereie etter fem minutt var laget i føringa, etter scoring frå Tromsø-spelaren Jesper Bergseth Robertsen.

Endå betre vart det då Bergseth Robertsen la inn til Berkay Duman, som sette inn 2-0 til Norge etter 24 minutt.

Det norske laget dominerte tidvis stort i den første omgangen og spelte seg gode moglegheiter for å auke leiinga ytterlegare. Skundberg Skeide markerte seg mellom anna då han snappa ei svak Wales-klarering og prøvde seg med skot frå langt hald, men avslutninga gjekk ufarleg over mål.

Laga gjekk til pause på 2-0 til Norge. Det såg temmeleg komfortabelt ut før den andre omgangen, men mot Tsjekkia var det norske laget oppe i 4-0, før det til slutt enda 4-3.

Norge starta også best i den andre omgangen, men oppgåva skulle plutseleg bli tøffare for raudtrøyene. Etter 50 minutt kom Wales på ein god overgang og fekk frispark like utanfor 16-meteren til Norge. Dommaren meinte Noreddin Raad Taher Amshatat fråtok Wales-angriparen ei klar scoringsmoglegheit og viste ut forsvararen. Dermed måtte Norge spele 40 minutt med ti mann.

Etter 67 minutt reduserte også Wales til 2-1. Cian Ashford gjorde alt sjølv, passerte fleire Hødd-spelarar og sette ballen i lengste hjørnet frå om lag 16 meter.

Både Norge og Wales hadde nokre store moglegheiter like etter 80 passerte minutt, men utan nettkjenning.

Med tre minutt igjen var Syver Skundberg Skeide og lagkameratane framleis i føringa, men Wales hadde ikkje gitt opp og jaga utlikning. Wales kjempa seg mellom anna til fleire dødballar, men utan at det blei scoring av dei.

Også på overtid skapte begge lag sjansar og Wales hadde ei avslutning like over det norske målet, men Norge heldt framleis unna.

Tre minutt på overtid fekk Norge rydda unna ein siste corner og dommar bles av oppgjeret. Dermed lagets andre siger på La Manga.