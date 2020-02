Helena Nygård er klar for Hødd

Sport

Tysdag kunne Hødd-damene presentere si første forsterkning før 2020-sesongen. Inn kjem unge Helena Nygård frå Ørsta.

Ho har allereie vist seg fram i Hødd-drakt og spelte heile treningskampen mot Blindheim tidlegare i februar. Då viste ho prov på spanande kvalitetar i snøvêret på Høddvoll, og spelte ein omgang på midtbanen og ein i midtforsvaret.

Nygård spelte 19 kampar i 4.-divisjon og Obos Cup for Ørsta IL i 2019. Då scora ho også 13 mål.

Etter Hødd sin treningskamp mot Blindheim sa trenar Robin Shroot at Nygård var ein spelar Hødd absolutt ønskte å ha med vidare. No har briten fått ønsket oppfylt

– Vi er veldig glade for at Helena valde å signere for Hødd. Ho har vist fram sitt store potensial frå dag ein når ho starta å trene med laget. Ho har ei flott personlegheit og jobbar hardt kvar dag for å utvikle seg vidare som spelar. Vi jobbar dagleg med å utvikle damefotballen i Hødd i framtida og ønsker å produsere spelarar som elskar å spele kampar og som ønsker å utvikle seg. Helena er heilt klart i den kategorien og med erfaringa frå kretslaget er ho heilt klart ein spelar som gir laget meir kvalitet, seier Shroot til Hødd sine nettsider.