- Vi skal berre ha det gøy

Sport

Både Kornelia Roppen og Anna Garnes Kleven sette personlege rekordar i lengde under innandørs-NM i Bærum. Fredag jaktar begge nye, lange hopp, men no også med internasjonal motstand. Mellom anna skal dei konkurrere med to ungarske lengdehopparar som begge har hoppa over 6,50 innandørs.