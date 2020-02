Herd og AaFK Fortuna vart for sterke

Sport

Hareid-jentene tok onsdag kveld imot AaFK Fortuna, med unge Hilde Årsbog Bjåstad i troppen, på Hareidsmyrane Kgb. og det var bortelaget som fekk den klart beste starten.

Målrikt på Hareid

Berre fire minutt var gått då Solveig Engås sette inn 0–1 og to minutt seinare scora Kaja Nygård Thunem bortelaget sitt andre mål.

AaFK Fortuna må finne seg i eit favorittstempel i kvalifiseringsgruppa og førsteomgangen mot Hareid forsterka dette inntrykket. Etter tre mål første ti minutta blei det scora ytterlegare tre gongar seinare i omgangen og laga tok pause på 0–6.

Den andre omgangen opna som den første, med to svært kjappe mål for AaFK Fortuna. Bortelagets siste mål kom etter 58 minutt då Guro Hammer Røn sette inn sitt tredje og AaFK Fortuna sitt niande. To minutt seinare pynta Helene Sjåstad Kleppe på resultatet då ho sette inn 1–9.

Herd sterkast etter pause

På Høddvoll var det Herd som gjesta Hødd og det blei eit tettare oppgjer, men også her var det bortelaget som gjekk av med sigeren. Herd tok leiinga etter 26 minutt, men Anna Tødenes utlikna sju minutt seinare.

Den andre omgangen opna temmeleg jamt, men med eit spelemessig overtak for Herd. Etter 65 minutt banka Lise Thomassen Farstad ballen opp i krysset bak Hødd-keeper Jenny Gjerde Sætre og det klarte ikkje Hødd å svare på. I staden auka Sara Suleiman leiinga for Herd, først etter 76 minutt og deretter frå straffemerket på overtid. Kampen enda dermed 1–4 i favør Herd.

Hareid sin neste kamp i kvalifiseringa går allereie søndag, borte mot Herd. 9. mars spelar Hareid og Hødd på Hareidsmyrane, medan Hødd avsluttar kvalifiseringa borte mot AaFK Fortuna i slutten av mars.