Hødd signerte midtbanespelar

Sport

Hødd varsla tysdag at klubben var i ferd med å gjennomføre to signeringar til klubben sitt A-lag. No er førstemann klar.

Paul-Henri Moussinga Mouasso (22) har i dag signert ein avtale med Hødd ut 2021-sesongen. Det skriv klubben i ei pressemelding.

– Paul-Henri Moussinga Mouasso frå Frankrike har signert for to år. Paul er ein sentral midtbanespelar, han er fysisk sterk og god med ball. Dei to siste sesongane har han vore i Portugal, mens han har gått gradene i PSG. Paul var her i Ulsteinvik på treningsopphald tidleg i februar månad, der han gjorde eit solid inntrykk på og utanfor bana. Vi ønsker Paul velkomen til Hødd, seier Hødd-trenar Kevin Knappen i ein kommentar.

Moussinga Mouasso spelte treningskampen mot Spjelkavik på Høddvoll, men etter ein smell i låret vart det berre ein omgang på 22-åringen. Knappen var likevel fornøgd med det han fekk sjå i løpet av 45 minutt og meinte han var den av prøvespelarane som viste seg best fram.

I pressemelding seier midtbanespelaren, som har både fransk og kamerunsk pass:

– Eg har blitt veldig godt mottatt av klubben og gler meg til å kome i gang i Hødd-drakta. Ønsker å bidra med mine ferdigheiter og hjelpe klubben til det neste nivået der dei høyrer heime. Eit spennande prosjekt som eg ønsker å vere ein del av og med dei fasilitetane og kompetansen som er i klubben, så fortener laget å spele på eit høgre nivå i Norge.

FAKTA

Namn: Paul-Henri Moussinga Mouasso

Fødd: 25. oktober 1997

Posisjon: Midtbane

Tidlegare klubbar: Paris Saint-Germain, SC Amiens B, Moura, SC Alvarenga