Tatt opp i A-stallen

Ola Heltne Nilsen går i fotspora til broren Sivert. Tysdag signerte voldingen si første A-kontrakt med Hødd.

Heltne Nilsen kom til Hødd før 2018-sesongen. Sidan då har midtstopparen spelt over 30 kampar for Hødd 2, både i 3. og 4.-divisjon. Mot slutten av 2019-sesongen fekk han også sine første minutt i serien for A-laget, då han kom inn som innbytar mot slutten av bortesigeren over Nardo.

Både far Lars Arne Nilsen (trenar) og bror Sivert Heltne Nilsen har markert seg sterkt i Hødd tidlegare. No er det ein ny Heltne Nilsen som skal prøve å spele seg inn på klubben sitt A-lag.

– Ola Heltne Nilsen er flytta opp frå rekrutt til Hødd a-lag herrar. Han har hospitert over ein lengre periode, han har allereie debutert for Hødd i PostNord-ligaen 2019. Ola er ein ung spelar i god utvikling, ein spelar med sterk mentalitet. Han er ein høgreist midtstoppar med ein veldig god fysikk. Prestasjon, innstilling i trening og kamp gjer at vi har tru på Ola, ein spelar du gjerne vil ha med deg i krigen, seier Hødd-trenar Kevin Knappen i ei pressemelding. Heltne Nilsen har signert ei kontrakt ut 2020.

