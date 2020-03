Sjå korleis det går under andre dag av UM

Sport

Dimna IL starta UM med fleire medaljar, inkludert to UM-gull, på første dag av meisterskapet.

Laurdag er det endå fleire utøvarar frå friidrettsklubben som skal konkurrere og vi følgjer utviklinga utover dagen.

Som fredag var det Andrea Skaar Berg og Synnøve Verås Grimstad som var først ut. Verås Grimstad vann sitt forsøksheat på 60 meter med 8,34, medan Andrea Skaar Berg tok seg vidare på tid med 8,36. Her gjekk det likevel såpass fort med ein del jenter, at Dimna-jentene måtte prestere sterkt dersom dei skulle vidare frå semifinale.

I J17-klassen deltok både Henrikke Antonsen og Elin Skavnes Våge i kule. Antonsen støytte tre gongar over 9 meter, det lengste på 9,47, men var ikkje blant dei åtte som fekk støyte seks gongar. Det var derimot Elin Skavnes Våge. Tre gongar støytte ho over 11 meter og to gongar 11,20 som vart hennar teljande resultat. Det heldt til ein sjetteplass totalt i ein konkurranse der Mariell Hetlesæter Morken var klar vinnar med 13,26.

Gabriel Overvåg tok seg enkelt vidare frå forsøket på 60 meter i G16-klassen. Han vann sitt forsøksheat på 7,49 og hadde sjette beste tid av gutane totalt i forsøket.

I J16-klassen tok Sarah Saunes Moldskred seg vidare til semifinale med eit løp på 8,55. Det heldt til fjerdeplass i heatet, men tida var god nok til at ho tok seg vidare. Jakoba Solvang rauk dessverre ut etter forsøket med eit løp på 8,90.

I semifinalen på 60 meter i J15-klassa tok Synnøve Verås Grimstad seg til finalen etter andreplass i sitt heat. Ho sprang inn på 8,30. I det andre heatet enda Andrea Skaar Berg på ein femteplass, og det blei dermed ikkje finale på Dimna-jenta. Verås Grimstad hadde sjette beste tid totalt i semifinalane.

Gabriel Overvåg tok seg vidare frå sitt semifinaleheat på 60 meter. Han sprang i det tredje og siste heatet, der det var svært tett om dei to plassane som gjekk direkte til finalen. Overvåg kom i mål på 7,48 og var berre hundredelen framom nestemann.

Saka blir oppdatert utover dagen