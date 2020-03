Vi følgjer siste dag av UM

Sport

Laurdag vart det i overkant mykje stong ut for Dimna IL under UM. Jonas André Ose var 3/1000 for tidleg ute i finalen på 60 meter og vart difor diska frå det som truleg ville vore medalje. Også Kamal Bashiir Tahlil vart diska etter å ha trakka på streken i første sving under sin 800 meter, i eit løp der han elles ville ha "persa" kraftig.

Andrea Skaar Berg sørga likevel for medalje, då ho tok bronse i lengde.

Søndag blir UM avslutta og igjen er det moglegheiter for å innkassere nokre medaljar for Dimna-utøvarane.

Først ut søndag var Johannes Sæter Gurskevik i kule i G15-klassa. Med eit bestestøt på 10,35 enda han på ein 5.-plass i konkurransen.

I G16-klassen vann Gabriel Overvåg sitt forsøksheat på 200 meter med tida 23,85. Det gav femte beste tid totalt, noko som betyr at Overvåg startar i bane 2 i finalen.





Blir oppdatert.