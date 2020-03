- Vi gav dei ein god kamp

Sport

Laurdag ettermiddag leverte Hødd ein god kamp, men tapte til slutt 23-27 for Langevåg/Spjelkavik. Søndag ettermiddag var det duka for nok ein kamp i Ulstein Arena, og tabellnabo Bergsøy gjesta Hødd si heimebane til ein nøkkelkamp i nedrykksstriden. Hødd måtte vinne for å ha ein plausibel sjanse til å halde seg i divisjonen, og dei 200 frammøtte på tribuna hadde ein jamn og spennande kamp i vente.