Ketchup-effekt då Hødd J19 slo Hareid

Sport

NM-cup-kvalifiseringskampen mellom Hareid og Hødd sine J19-lag på Hareidsmyrane stadion måndag kveld var lenge ein jamn affære. Hareid hadde ikkje anna enn æra å spele for. Det galdt i realiteten også Hødd, som uansett siger har mikroskopiske sjansar til å vinne kvalifiseringspulja, som består av AaFK Fortuna, Herd, Hødd og Hareid. Hødd har tidlegare tapt 4–1 for Herd, medan Hareid har tapt 6–1 for Herd og 9–1 for AaFK Fortuna.