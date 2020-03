- Hødd Fotball har vore tente med endringane som har blitt gjort

Sport

Det er ikkje til å leggje skjul på at dei to åra den tidlegare trenarprofilen Ivar Morten Normark var styreleiar i Hødd har vore innhaldsrike. Klubben har vore gjennom to særs tøffe år. Vi tok ein prat med han rett etter at årsmøtet i IL Hødd var ferdig måndag kveld.