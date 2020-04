Opnar anlegga

Sport

Før helga vart det lagt fram nye retningslinjer for bruk av idrettsanlegg og organisert trening. Fredag la også Norges Fotballforbund fram sine koronavettreglar, som gir fotballklubbane eit rammeverk å halde seg til når dei opnar sine anlegg for aktivitet.

Sjå fotballforbundet sine koronavettreglar på forbundet sine sider

Både Hareid IL og Hasundgot IL kjapt ute med å opne sine anlegg. Hasundgot har ikkje opna for ordinære treningar på noverande tidspunkt, medan Hareid IL tek utgangspunkt i sine tidlegare treningstider.

I Hareid kommune er det desse retningslinjene som gjeld:

Store fotballbanar blir delt i fire. Mindre fotballbanar til, dømes ved skulane, må delast i to. Ein må nytte tilgjengeleg sperremateriell, som kjegler og band. Vaksne følgjepersonar har ansvar for å sikre dette.

Per del skal det maksimalt vere fem personar. Minst éin av desse skal vere ein vaksen som er ansvarleg for at gruppa held seg til reglane.

Alle må halde minst to meter avstand. Difor er duellar ikkje lov. Heading er heller ikkje tillate.

Host i olbogen og nytt handsprit.

Personar med symptom på luftvegssjukdom skal halde seg heime.

Hasundgot IL viser til Ulstein kommune sine retningslinjer og skriv dette på sine nettsider:

Fleire enn 5 personar skal ikkje vere saman i ei gruppe

Dette gjeld for aktivitet og opphald i parkar, på turstiar, i ballbingar og på utandørs idrettsanlegg

Alle må sørge for å ha 2 meters avstand til andre menneske

Følg elles Folkehelseinstituttet sine retningslinjer i høve hoste- og handhygiene

Hødd opnar anlegget, men ikkje for trening i Hødd-regi

Måndag har også Hødd opna sitt anlegg for aktivitet, men berre banene utandørs og ikkje Ulsmohallen. På noverande tidspunkt legg dei ikkje opp til organiserte treningar i Hødd-regi. Det vil tidlegast skje over påske og fram til då er det opna for vaksenstyrt aktivitet på anlegget.

Hødd har gått ut med desse retningslinjene for bruk av sitt anlegg:

11ar banene kan delast i maks 4 soner. Dette for å sikre at det er god plass til å drive aktivitet.

Det skal alltid vere ein vaksen til stades for å sikre at retningslinjene blir følgt til ei kvar tid. Dvs. 4 spelarar + ein vaksen i ei sone. Det skal alltid vere to meter avstand eller meir mellom spelarane.

Utstyrsrommet blir ikkje opna for tilgang til ballar, kjegler osv. Her må kvar enkelt ta med eige utstyr til trening.

Klubbhus og garderobar blir framleis stengt. Vi oppmoda derfor om god handhygiene både før og etter trening. I tillegg oppmoda vi om å ta med antibac i treningsbagen.

Det er ikkje tillat å ta på ballen med hendene eller heade den.

Det er ikkje tillat med aktivitetar der spelarane kjempar om ballen eller på nokon måte er i fysisk nærkontakt med kvarandre.

Det presiserast særskilt at personar som ikkje kan delta i, eller fysisk legge til rette for aktivitetar på banen, kan ikkje ha symptom på luftvegsinfeksjon, som feber, sår hals, rennande nase, hoste eller nedsett allmenntilstand

Hødd understrekar også at det er ein føresetnad at smittevernreglane blir følgde og at alle har eit ansvar for å sørge for aktivitet innanfor regelverket.

Haddal IL skreiv på si facebookside torsdag at anlegget på Solsida blir stengt til over påske.