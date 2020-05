Sport

Hareid IL måtte avlyse sitt årsmøte som følgje av koronapandemien. No er ny dato klar.

I utgangspunktet skulle årsmøtet blitt arrangert 12. mars, men det måtte avlysast som følgje av koronasituasjonen. Det har etter dette blitt opna for at idrettslag kan gjennomføre årsmøte digitalt og Hareid IL skriv på sine nettsider at årsmøtet blir gjennomført som nettmøte i Teams.

Årsmøtet er lagt til 14. mai.