Snur om ungdomsmeisterskap

Sport

Før helga kom Norges Friidrettsforbund med nyheita om at både junior-NM og ungdomsmeisterskapet måtte avlysast i 2020.

Etter Dimna IL sitt stemne i helga sa Dimna-trenar Arve Hatløy at han håpa det kunne kome ei løysing og at det likevel kunne bli nasjonale meisterskap. No går det som Hatløy håpa og tysdag kom Friidrettsforbundet med kontrabeskjed om meisterskapa.

No er beskjeden at det blir både junior-NM, ungdomsmeisterskap og UM/NM i mangekamp.

Meisterskapa blir likevel noko annleis enn kva ein har vore vane med. Både junior-NM og UM blir avgrensa. Junior-NM blir arrangert i Kristiansand, men her blir det ikkje høve for deltaking for utøvarar under 18 år. U20-klassen vil vere for 18 og 19-åringar, medan U23 vil vere for 20 til 22-åringane.

– Når det gjeld UM er vi i dialog med fleire arrangørar, og håper å få alle detaljane på plass innan kort tid. Dato for dette meisterskapet vil vere 28. til 30 august. Dette meisterskapet vil vere avgrensa til klassene 15, 16 og 17 år, seier generalsekretær Kjetil Hildeskor til Friidrettsforbundet sine nettsider.