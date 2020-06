Nordvest maraton for 30. gong

Sport

«Løpet har blitt kalla det vakraste løpet i Norge. Og det er ikkje vanskeleg å tenke seg kvifor. Løypa går i naturskjønne omgjevnader i Hareid kommune. Ein skal til dømes springe langs Grimstadvatnet og rundt nesten heile Snipsøyrvatnet, to turistattraksjonar. Og ikkje berre er det mykje flott natur å sjå på. Du får også oppleve ei variert løype med både grus og asfalt (og bitte litt tartan), der det både går mykje bortover og litt opp og ned her og der», skriv Hareid IL i ei pressemelding.

Som dei seks siste åra går traseen i Nordvest maraton frå Hareid stadion, går opp Rotarystien, rundt Snipsøyrvatnet, held fram på Kvitholvegen, ned til Hareid kyrkje og tilbake til stadion. Dei som spring full distanse skal gjennom to rundar i traseen der underlaget varierer mellom asfalt og grus.

I 2019 såg det ut til at rekordhaldar Helge Hafsås skulle slå til med ein ny siger på heil distanse. I den gamle traseen slo han til med strålande 2:33,03 i 2006. I fjor tok han også kommandoen frå start og hadde leiinga til eit stykke ut på andre runde. Hafsås kunne likevel ikkje halde unna for Jørn Hjørungnes som imponerte i sin Nordvest maraton-debut og sprang inn til siger med tida 2:55,13. Det er den niande beste tida som er registrert på dei 29. føregåande utgåvene av løpet.

Blant kvinnene er det Lovise Skak som har bestetida på heil distanse. Den sette ho i 2017 med 3:12,58. Som Hareid IL peikar på i pressemeldinga om årets løp er det ultraløparen Therese Falk som har vore nærast Skak si rekordtid. Falk hadde bestetid i 2018 med 3:13,17.

På halv distanse var det Olger Pedersen og Jodi Brautaset som var raskast i fjor. Brautaset sprang seg då inn på ein tredjeplass på topplista for kvinner med tida 1:32,58.

Kanskje minst like imponerande som å springe seg inn på topplistene er dei uthaldande karane Per Arne Pedersen og Kjell Mindor Fagerlund. Begge har delteke i 29 av 29 utgåver av Nordvest maraton.

Ifølgje pressemeldinga frå Hareid IL hadde ein i fjor den beste deltakinga sidan 1997. Totalt var det med 72 kvinner og menn og arrangørane håpar på minst det same denne gongen.

«Årets utgåve blir kanskje litt spesiell, grunna den velkjende koronaepidemien. Men vi ser at fleire og fleire løp kjem i gang no i juni, så det er ingenting som tyder på at det ikkje blir noko av Nordvest maraton 22. august. Leiaren for Nordvest maraton er tilfeldigvis også smittevernoverlege i Hareid kommune, så det er all grunn til å tru at arrangementet er i sikre hender slik sett», skriv Hareid IL i pressemeldinga.

Eit kriterium for å kunne arrangere løp blir truleg førehandspåmelding. Det har også Hareid IL planar om å innføre frå årets utgåve av Nordvest maraton og etter planen blir det opna for påmelding i slutten av juni.