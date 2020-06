Kleiven signerte amatørkontrakt

Sport

Fredag signerte Sindre Ryttvad Kleiven amatørkontrakt med Hødd ut sesongen. På klubben sine nettsider skriv Hødd at spelaren har trent fast med A-laget ei stund og allereie har fått nokre korte innhopp på A-laget. No tek han steget opp i A-stallen.

- Sindre Kleiven har signert kontrakt og tatt opp som fullverdig medlem etter hospitering gjennom vinter/vår. Sindre er ein offensiv spelar som kan bekle fleire roller. Ein spelar med gode haldningar, god fysikk med bra fart, seier hovudtrenar Kevin Knappen til klubben sine nettsider.

Sist sesong kom Ryttvad Kleiven inn i to seriekampar for Hødd. Han kom inn mot slutten av kampen både heime mot Moss og borte mot Nardo. I tillegg spelte han 15 seriekampar og scora fem mål for Hødd 2.