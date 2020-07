Sport

TV2 skriv torsdag at Karsten Warholm kan kome til å stille på 400 meter hekk under eit stemne i Monaco 13. august.

Årets einaste løp så langt for Warholm utandørs, var då han sette verdsbestenotering på 300 meter hekk med 33,78 på Bislett.

Warholm seier til TV2 at han ser på moglegheitene for å få konkurrert, men at ingenting er spikra på noverande tidspunkt.