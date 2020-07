Perlescoring frå Aursnes då Molde vann

Sport

Fredrik Aursnes tok på seg skulda for at Molde tapte to poeng på overtid mot Kristiansund sist runde. Søndag tok han ansvar framover då Molde fann tilbake til vinnarsporet.

Molde leverte ingen stor første halvtime av kampen, då Mjøndalen skapte minst like mykje som heimelaget på Aker Stadion.

Det betydde likevel lite då Aursnes, kaptein for Molde i denne kampen, fekk ballen på 18-19 meter og banka den i mål etter 31 minutt. Aursnes sitt første mål denne sesongen. Då skulle det også berre ta eitt minutt før Molde var oppe i 2-0 etter scoring frå John Kitolano.

Fleire mål blei det ikkje før pause, men kvarteret ut i den andre omgangen reduserte Mjøndalen på frispark.

Mot Kristiansund fekk Molde straffe mot seg på overtid. Mot Mjøndalen skulle dette gjenta seg, men no fem minutt før slutt. Og denne gongen varta keeper Andreas Linde opp med ei flott redning, som sørga for at heimelaget framleis var i føringa.

Denne gongen heldt Molde unna og sikra seg tre poeng. Dei held dermed avstanden opp til Bodø/Glimt på to poeng etter seks serierunder.