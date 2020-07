Tek imot Ull/Kisa på Fosshaugane Campus

Sport

Sogndal og høgre-vingback Daniel Eid opna sesongen med ein overbevisande 4-1-siger borte mot Åsane fredag kveld, og ulsteinvikaren var tungt involvert i det meste laget frå saftbygda utretta offensivt.

Eid kasta ballen inn i 16-meteren på 1-0, scora på ein vakker volley og sende bortelaget opp i ei 3-1-leiing, og starta angrepet som førte til oppgjerets siste mål då han vann tilbake ballen på eigen banehalvdel.

I kveld, kl. 18.00, er det klart for 2. serierunde i OBOS-ligaen, og det bryggar opp til storkamp på Fosshaugane Campus. Sogndal ligg på 2. plass etter å ha fått med seg ein god målforskjell frå 4-1-resultatet i seriepremieren, medan Ull/Kisa ligg på 1. plass etter å ha knust Strømmen 4-0 i 1. serierunde.

Tabelltopp er eit mogleg utfall for vinnaren av dette oppgjeret. Kan Eid, som scora tre gongar på 64 seriekampar for Hødd, score i andre kamp på rad for sin nye klubb og sende dei opp på tabelltopp?