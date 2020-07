Sport

PostNord-ligaen avdeling 1 blir sparka i gang allereie fredag kveld når Alta tek imot Tromsdalen til eit skikkeleg Nord-Norge-derby, og Hødd spelar sesongens første kamp laurdag ettermiddag mot Moss på Høddvoll. Dei "blåkvite" har hatt nokre utskiftingar i laget, og har henta ein ny trenar og heile åtte nye spelarar i forkant av årets sesong.

Jørgen Tjærnås, som har si ekspertise innanfor dei lågare divisjonane i Noreg, har stor tru på at Hødd kan gjere ein svært god sesong. Han peikar spesielt på at overgangane klubben har gjort er spennande, og at hovudtrenar Kevin Knappen har ein brei stall med god dekning i dei fleste posisjonane. Han trur at Hødd hamnar på 3.-plass denne sesongen.

– Hødd har hatt ein litt meir ambisiøs overgangsvinter og -sommar no enn dei siste åra. Dei har henta spelarar med gode CV-ar i alle ledd, og har no klassespelarar i fleire posisjonar, konstaterer Tjærnås.

Tjærnås spår dei følgjande elleve spelarane til å vere Knappen sine føretrekte menn denne sesongen:

4-4-2: Ole-Monrad Alme – Emil Solnørdal, Ramzi Touré, Jens Husebø, Netan Sansara – Bam Phudithip, Joakim Wrele (K), Paul-Henri Moussinga, Simon Silverholt – Robin Shroot, Melvin Frithzell

Du kan lese Jørgen si analyse av Hødd her. (ekstern lenkje)