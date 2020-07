Møter Haugesund borte

Sport

Fredrik Aursnes og Molde har opna sesongen sterkt og står med fem sigrar, ein uavgjort og ingen tap hittil i Eliteserien. Dei 16 poenga har vore nok til å ta 2.-plassen med god margin, men Bodø/Glimt tronar øvst med full pott og 18 poeng.

I førre serierunde heldt Molde på å tape poeng på tampen av oppgjeret mot Mjøndalen, men dei vann til slutt 2–1. Aursnes var kaptein i Magnus Wolff Eikrem sitt fråvær og hareidsdølingen scora kampens første mål på vakkert vis frå 20 meter.

Til helga reiser moldensarane til Rogaland for å møte Haugesund i Eliteseriens 7. serierunde. "Kvittrøyene" har hatt ein varierande sesongstart og står med to sigrar, to uavgjorte kampar og to tap, men dei har ikkje tapt på sine fire siste kampar. Molde har eit godt tak på Haugesund og har vunne dei siste fem kampane mellom laga, og bortelaget må kunne reknast som favorittar til å gå sigrande ut av dette oppgjeret.

Kampen startar kl. 18:00 på laurdag.