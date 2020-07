Møter nyopprykka Grorud på bortebane

Sport

Daniel Eid har fått ein fantastisk start på karrieren som Sogndal-spelar i OBOS-ligaen etter overgangen frå Hødd i vinter. Ulsteinvikingen scora totalt sett tre mål på 64 kampar i serien for Hødd, men har på dei to første kampane i årets sesong, mot Åsane og Ull/Kisa, allereie scora to mål. Den første scoringa kom på ein vakker volley borte mot Åsane, medan scoring nummer to vart heada inn på ein corner mot Ull/Kisa på heimebane. Han leverte også eit godt slått innlegg mot Ull/Kisa som førte til scoring.

Grorud, som Sogndal møter måndag kveld, kjem frå tap i begge dei første kampane denne sesongen, men dei har møtt svært tøff motstand. I første serierunde tapte dei 1–0 for Lillestrøm på heimebane, medan dei i førre runde tapte 5–3 mot Ranheim i Trondheim – begge lag som var i Eliteserien i fjor.

Det er altså to lag med vidt forskjellige startar på sesongen som møtast måndag kveld. Sogndal har, i likskap med Ranheim, Lillestrøm og Tromsø, seks poeng på dei to første kampane og leiar ligaen på god målforskjell etter å ha scora ti mål og sleppt inn to. Grorud derimot ligg, saman med Stjørdals-Blink, Øygarden og HamKam, i botnen av tabellen med 0 poeng. Sogndal må kunne reknast som rimeleg store favorittar til å gå sigrande ut av måndagens oppgjer.