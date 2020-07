Grorud slo Sogndal 3-1

Sport

Sogndal og høgre-vingback Daniel Eid opna sesongen forrykande og stod etter to kampar i OBOS-ligaen med seks poeng og den beste målforskjellen i ligaen. Grorud, som laget frå Saftbygda møtte måndag kveld, starta sesongen på heilt anna vis og stod utan poeng før gårsdagens oppgjer.

Men måndag kveld snudde det for begge lag. Grorud tok leiinga like før pause, medan Sogndal, ved Alioune Ndour, skapte balanse i rekneskapen rett etter pause. I det 71. minuttet tok Oslo-laget leiinga nok ein gong og like før slutt fastsette heimelaget resultatet til 3-1. Daniel Eid vart bytta ut like etter Grorud sitt andre mål og spelte dermed 74 minutt i sesongens første tap.