Møter Viking

Sport

Onsdag kl. 18:00 sparkast den 8. serierunden i Eliteserien i gang, og Fredrik Aursnes og Molde tek imot Viking på Aker Stadion.

Molde har opna sesongen svært sterkt, og står med seks sigrar og ein uavgjort kamp, noko som betyr at dei har 19 av 21 moglege poeng og ligg på 2.-plass bak høgtflygande Bodø/Glimt.

Viking derimot, har fått ein seig start på 2020-sesongen. Dei står berre med ein siger, to uavgjorte kampar og fire tap, noko som gjer at dei har 5 poeng og ligg på 13.-plass, eitt poeng over playoff-plassen. Det ser ut til at "siddisane" skal få slite med å attskape 5.-plassen frå fjoråret.

Fredrik Aursnes har scora ein gong i løpet av sesongen, og det var ein susar mot Mjøndalen. Kan han bidra med sitt andre målpoeng for sesongen i dette oppgjeret?