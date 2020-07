Møter Strømsgodset på Marienlyst stadion

Sport

Denne helga er det duka for nok ei serierunde i Eliteserien, den 9. for å vere heilt presis, og Fredrik Aursnes og Molde reiser til Drammen for å kjempe mot Strømsgodset om dei tre poenga på Marienlyst stadion.

Molde har vore svært gode denne sesongen og har berre tapt poeng i ein kamp hittil (2-2 mot Kristiansund BK på bortebane). I førre kamp, onsdag kveld, viste dei dominansen sin nok ein gong og slo Viking heile 5–0 på Aker Stadion. Bodø/Glimt vann nok ein gong sin kamp og står framleis med full pott, noko som betyr at Molde ligg på 2.-plass med to poeng opp til laget frå Nordland.

Strømsgodset har hatt ein varierande sesongstart med mange forskjellige resultat, men kjem frå ein 2-1-siger i rivaloppgjeret "Ælv Classico" mot Mjøndalen. Laget frå Viken ligg på 8.-plass og står med 12 poeng, men har kort veg opp til for eksempel Odd på 4.-plass med 13 poeng.

Fredrik Aursnes har spelt rubbel og bit i årets sesong, og saman med Etzaz Hussain dannar han Molde si sentrale midtbane i Erling Moe sin 4-2-3-1-formasjon. Kan Aursnes slå til med ein susar frå distanse som han gjorde mot Godset-rivalen Mjøndalen?