Vann 4-0 over Strømsgodset

Bodø/Glimt har vore fantastiske hittil i årets sesong og leiar Eliteserien med full pott etter ni serierundar. Og skal ein halde følgje med laget frå Nordland må ein vinne kampane sine, noko Molde, som ligg på 2.-plass, gjorde søndag kveld då Strømsgodset tok imot moldensarane til dyst på Marienlyst stadion.

Eirik Hestad scora på vakkert vis via stolpen like før pause, og etter pause scora også Etzaz Hussain, Leke James og Erling Knudtzon, noko som gjorde at laget frå "rosenes by" vann 4–0 på bortebane.

For niande gong denne sesongen spelte Fredrik Aursnes heile kampen, noko som betyr at han framleis ikkje har gått glipp av eit einaste minutt i Eliteserien denne sesongen. Hareidsdølingen spring svært mykje per kamp og brukar mykje energi, så det er ikkje anna enn imponerande at han har fullført alle kampane i det som har vore eit svært tett kampprogram.