Åge Hareide har, ifølgje RBK, takka nei til trenarjobben

Sport

Like etter kl. 14:00 i dag, tysdag ettermiddag, publiserte TV2 ei sak der dei erfarte at Åge Hareide har takka nei til RBK-jobben. 66-åringen, som står utan arbeid når kontrakten med det danske landslaget går ut no i sommar, avviser at Rosenborg har kome med eit konkret tilbod om hovudtrenarjobben til NRK.

– Først må det komme ein konkret førespurnad, seier han til statskanalen.

Men like etter at NRK publiserte sitt intervju med Hareide, kom Rosenborg ut med nyheita om at Hareide har sagt nei til trenarjobben på grunn av helsa. Hareidsdølingen opererte og skifta kneet sitt for ein månads tid sidan og er sjukemeld i alle fall fram til 1. august. Hareide var visstnok einig med den den tradisjonsrike klubben om å bli hovudtrenar frå 1. august av, men har no takka nei.

Trond Henriksen, som tok over ansvaret for laget etter at Eirik Horneland fekk sparken i juni, held fram som trenar ut årets sesong.