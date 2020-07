Framleis ingen uavgjorte kampar i PostNord-ligaen avd. 1

Sport

Hødd spelte laurdag ettermiddag på bortebane mot Fredrikstad i det som er ein av dei tøffaste kampane gjennom sesong, og sjølv om dei hang godt med i store delar av kampen, tapte dei til slutt 1–0 i "plankebyen". Dette gjer at "dei blåkvite" hamnar på ein 9.-plass med tre poeng etter to kampar og ein heilt balansert målforskjell med to mål i kvar ende.

Det som er veldig interessant, er at det framleis, sjølv om det har blitt spelt to serierundar og heile 14 kampar, ikkje har vore ein uavgjort kamp. Dette gjer at alle laga enten har null, tre eller seks poeng – ingen har eitt, to, fire eller fem poeng.

Kjelsås, som Hødd skal møte søndag kl. 13:00, klarte ikkje å bygge vidare på 2-1-sigeren mot Senja i første serierunde, og tapte 3–2 for Alta på heimebane, noko som betyr at dei har like mange poeng som Hødd. Laget frå "taket av Oslo" er spådd ein god sesong, og det kan bli ein svært jamn og interessant kamp på Høddvoll til helga.

Tabellen kan du sjå her:

Plass Lag Kamper Hjemme Borte Total Poeng V U T Mål V U T Mål V U T Mål Diff 1 Skeid 2 1 0 0 2 – 1 1 0 0 6 – 0 2 0 0 8 – 1 7 6 2 Fredrikstad 2 1 0 0 1 – 0 1 0 0 4 – 3 2 0 0 5 – 3 2 6 3 Alta 2 1 0 0 1 – 0 1 0 0 3 – 2 2 0 0 4 – 2 2 6 3 Kvik Halden 2 1 0 0 2 – 1 1 0 0 2 – 1 2 0 0 4 – 2 2 6 5 Brattvåg 2 1 0 0 6 – 0 0 0 1 1 – 2 1 0 1 7 – 2 5 3 6 Kjelsås 2 0 0 1 2 – 3 1 0 0 2 – 1 1 0 1 4 – 4 0 3 7 Eidsvold TF 2 0 0 1 1 – 2 1 0 0 2 – 1 1 0 1 3 – 3 0 3 7 Senja 2 0 0 1 1 – 2 1 0 0 2 – 1 1 0 1 3 – 3 0 3 9 Hødd 2 1 0 0 2 – 1 0 0 1 0 – 1 1 0 1 2 – 2 0 3 10 Vålerenga 2 2 1 0 0 1 – 0 0 0 1 0 – 6 1 0 1 1 – 6 -5 3 11 Florø 2 0 0 1 3 – 4 0 0 1 1 – 2 0 0 2 4 – 6 -2 0 12 Moss 2 0 0 1 1 – 2 0 0 1 1 – 2 0 0 2 2 – 4 -2 0 13 Tromsdalen 2 0 0 1 1 – 2 0 0 1 0 – 1 0 0 2 1 – 3 -2 0 14 Fløya 2 0 0 1 0 – 6 0 0 1 0 – 1 0 0 2 0 – 7 -7 0