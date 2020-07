Sandnes Ulf vart for sterke

Sport

Sogndal hadde ein heidundrande start på sesongen og vann 4–1 borte mot Åsane for så å knuse Ull/Kisa 6–1 på heimebane, men i dei siste to kampane har det ikkje gått like bra. I førre serierunde tapte dei 3–1 for Grorud i Oslo og måndag kveld gjekk dei på nok eit tap på Sandnes Ulf vann 2–0 på Fosshaugane Campus.

Magnus Grødem sende rogalendingane i leiinga på eit frispark i keeperhjørnet som gjekk via stolpen og i mål, medan Sanel Kapidzic fastsette resultatet til 0–2 då han pirka ein corner i det opne nettet på lengste stolpe. Ulsteinviking og høgre-vingback Daniel Eid var den første Sogndal-spelaren til å bli tatt av bana då Eivin Helgesen erstatta han i det 74. minuttet.

Laget frå "saftbygda" er svært ungt, blant anna med ein kaptein fødd i 2002 (Sivert Mannsverk), og då er varierande resultat noko som ofte kjem til å skje. Likevel må dei nok stabilisere seg ytterlegare dersom dei skal klare å vere med i kampen om opprykk og playoff-plassane.