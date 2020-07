Vattøy skal springe halvmaraton

Sport

30-årsjubileet til Nordvest maraton den 22. august nærmar seg, og det er no heile 58 personar som har meldt seg på arrangementet, sjølv om det er omtrent ein heil månad til startskotet går på Hareid stadion.

Den 58. personen som har meldt seg på maratonen er ingen andre enn dagleg leiar og a-lagsspelar i Hareid IL, Ola Kalvø Vattøy. Hareid IL melder på si Facebook-side at Vattøy har hatt nokre kurante prestasjonar i Grimstadvatnet Rundt for nokre år sidan, men at han neppe blir ein av favorittane.

Du kan sjå heile lista over dei påmelde til Nordvest maraton her.