Kenneth Diallo på Hødd-trening onsdag ettermiddag

Sport

Hødd tapte 1-0 for Fredrikstad på bortebane laurdag ettermiddag i det som var ein tett og jamn kamp, og på søndag ventar Kjelsås på heimebane - eit lag som, i likskap med Fredrikstad, også er spådd å kjempe i toppen av PostNord-ligaen avdeling 1.

På onsdagens trening hadde Hødd med seg tidlegare Herd-, Gjøvik Lyn- og Hønefoss-spelar Kenneth Diallo. 30-åringen herja for Herd i 2014 og 2015 og ein overgang til Hødd har vore ei moglegheit ved fleire høve, deriblant no. Diallo er ein kraftig og robust spiss med 195 centimeter på strømpelesten og ei nase for mål.

Ei større sak i forkant av Hødd - Kjelsås på søndag, kjem i løpet av fredagen.