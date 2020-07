Sundgot skal spele fotball i Fort Lauderdale

Sport

Oline Marø Sundgot har spelt fotball for Hødd sidan 2016, og står med 34 offisielle kampar og 7 mål for a-laget på desse fire åra. No flyttar ho til Florida, nærare bestemt Fort Lauderdale, for å spele universitetsfotball for Keiser University Seahawks sitt damelag.

Ho er tiltenkt, på universitetets heimeside, å spele både på midtbana og i angrepet. Lagets første kamp er først om 47 dagar, 8. september, når dei møter Florida National University frå Miami. Dette må kunne seiast å vere eit typisk "derby" ettersom det berre er litt over 50 kilometer som skil dei to universiteta.