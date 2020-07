Arrangerer fotballcamp i august

Sport

I fjor arrangerte Hareid IL fotballcamp der 70 fotballspelande born melde seg på, og dei håpar å attskape suksessen i år. Dei har hatt sommartreningar sidan tidleg i juli, noko som også har vore ein stor suksess, ifølgje Ola Kalvø Vattøy, dagleg leiar i Hareid IL.

– Oppmøtet på sommartreningane har vore eksemplarisk. Frå den første treninga tok til, var det heile 47 påmelde i alderen 7–13 år. Vi har ikkje vore så mange på kvar trening ettersom det er sommarferie, men oppmøtet har vore svært bra og innsatsen på treningane har vore upåklageleg. Instruktørane, som er spelarar frå junior- og a-laga, skal også ha stor skryt for å ha lagt til rette for mykje god og variert aktivitet gjennom alle øktene, fortel Vattøy til Vikebladet Vestposten.

Mange born var i full aktivitet under Hareid IL sin fotballcamp denne veka: – Veldig gøy!

Og no håpar han at sommartreningane har gitt meirsmak for deltakarane, og at dei vil vere med på fotballcampen mellom 10. og 13. august.

– Eg håper at dei fleste av deltakarane har fått eit godt inntrykk av sommartreningane og vil melde seg på fotballcampen også, seier han.

Han kan også fortelje at det blir aktivitet frå kl. 09:30–15:00 dei dagane det er fotballcamp, og at det inkluderer lunsj, frukt, drikkeflasker og treningssekkar frå høvevis Bunnpris og Sparebanken Møre. Instruktørane kjem, som på sommartreningane, til å vere spelarar frå junior- og a-laga. Ein finn informasjon både på heimesida og Facebook-sida til idrettslaget.

Påmeldingsfristen til å delta på fotballcampen er 31. juli.