Sport

Fredag ettermiddag kom nyheita om at Toulouse hadde lagt inn eit bod på Molde-spelar Fredrik Aursnes. Ifølgje TV2 er det snakk om eit bod på over 25 millionar kroner.

Ein overgang vil vere gode nyheiter for Hødd. Aursnes bytta ut Høddvoll med Aker Stadion i forkant 2016-sesongen og Per Arve Moldskred, dagleg leiar i Hødd IL, kan bekrefte at klubben får ein prosentdel av overgangssummen dersom Aursnes blir selt.

Moldskred vil ikkje kommentere kor stor prosentdel Hødd får ved ein eventuell overgang.