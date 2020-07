Framleis på nedre halvdel av tabellen

Sport

Hødd spelte søndag ettermiddag mot Kjelsås i sesongens tredje serierunde, og delte poenga etter at ingen av laga lukkast med å finne nettmaskene på Høddvoll. Dette gjer at "dei blåkvite" klatrar ein plass frå førre runde då dei låg på 9.-plass etter 1-0-tapet for Fredrikstad. No ligg "høddarane" på 8.-plass og har like mange poeng (4) som Brattvåg på 6.-plass.

Fredrikstad og Kvik Halden skil seg ut på toppen av tabellen med full pott og 9 poeng kvar. Elles er det naturlegvis framleis svært jamt, og Hødd har berre eitt poeng ned til Vålerenga 2 på 12.-plass. Etter dei to første rundane hadde ingen av laga i PostNord-ligaen avdeling 1 spelt uavgjort, men i helga fekk vi to uavgjorte kampar i Hødd 0–0 Kjelsås og Alta 1–1 Brattvåg.

I neste serierunde reiser Hødd til Nord-Noreg for å møte Tromsdalen. Dei har blitt tippa å vere av dei betre laga i avdelinga, men har slite med å få ut potensialet sitt hittil og ligg på 9.-plass, rett under Hødd, med 3 poeng. Det vart tap for Tromsdalen i sesongens to første kampar mot Alta og Senja, men dei slo sterkt tilbake med 4–1 borte mot Florø i helga.

Nedanfor kan du sjå tabellen i PostNord-ligaen avdeling 1 etter tre spelte serierundar: