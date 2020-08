Går mot god deltaking under Nordvest Maraton

Sport

I 2019 var det 12 deltakarar på den heile distansen og 60 på den halve under Nordvest Maraton. Totalt ser det ut til at årets utgåve, den 30. i rekkja, vil få endå betre deltaking.

I år er det nemleg førehandsregistrering av deltakarane og søndag ettermiddag hadde arrangørane registrert 77 påmelde.

Dei er fordelt på tre klasser. På heil distanse manglar det framleis nokre løparar på å tangere fjoråret. Så langt er det åtte menn som er påmeldt, men her er det absolutt plass til fleire.

Fire personar er meldt på i den nye mosjonsklassa.

På den halve maratondistansen har det så langt kome inn 65 påmeldingar. Det vil seie at her er det fem fleire enn til fjorårets utgåve, men med tre veker igjen til sjølve løpet skal ein ikkje sjå vekk frå at det kan dukke opp endå nokre deltakarar til.