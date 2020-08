Møter tabellnabo Lillestrøm til dyst

Sport

Daniel Eid og Sogndal hadde nokre tunge veker med tre tap på rad mot Grorud, Sandnes Ulf og KFUM Oslo – men klarte fredag ettermiddag å slå tilbake igjen då dei vann 1–0 over Raufoss på Fosshaugane Campus.

No reiser dei til Romerike, nærare bestemt Lillestrøm og Åråsen, for å kjempe om poenga tysdag kveld. "Fugla" vart tippa som ein av dei aller største favorittane til å rykke opp frå årets sesong i OBOS-ligaen etter at dei rykka ned frå Eliteserien i 2019 etter 45 års samanhengande tid i den øvste divisjonen.

Men det har gått svært trått for nyleg tilsette Geir Bakke og co. Laget starta med sigrar på dei to første kampane mot Grorud og HamKam, men på dei fire siste kampane har ikkje dei vunne eit einaste oppgjer. Uavgjort mot Sandnes Ulf og Jerv, og tap mot Stjørdals/Blink og Åsane gjer at dei faktisk ligg på 10.-plass med 8 poeng – eitt poeng og ein plass bak Sogndal.

Daniel Eid har starta sesongen forrykande offensivt og er faktisk delt toppscorar i Sogndal-laget saman med Alioune Ndour på tre mål hittil i sesongen. I sigeren mot Raufoss spelte Eid nesten heile kampen fram til han vart bytta ut på overtid.

Sist gong laga spelte mot kvarandre var i 2017, og då vann Lillestrøm begge oppgjera 1–0 – både på heimebane og bortebane. Får vi ei reprise av det eller klarer Sogndal å ta viktige poeng i kampen om kvalifiseringsplassane? Lillestrøm er meir avhengig av poenga enn Sogndal, men begge lag bør helst ha tre poeng i dette oppgjeret. Kampen startar kl. 19:00 tysdag kveld.