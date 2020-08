Sport

Laurdag 22. august er det duka for den 30. utgåva av Nordvest maraton og allereie no, i det saka blir skrive, har 77 løparar meldt seg på arrangementet. Det er den beste påmeldinga sidan 1997 då det var 91 deltakarar, og ein skal ikkje sjå vekk frå at ein kan overta 1997-deltakinga også.