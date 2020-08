Sport

Dei engelske storavisene MailOnline (Daily Mail) og The Sun meiner begge at den Premier League-klare fotballklubben Leeds er interessert i hareidsdølingen Fredrik Aursnes. Molde-spelaren, som også var ein del av Hødd-laget som tok cupgull i 2012, har imponert med godt spel for Romsdals-klubben.

Overgangssummen kan bli på så mykje som 5 millionar pund, eller nærmare 60 millionar kroner, dersom eit sal til Leeds blir ein realitet - meiner avisene. Noko som i så tilfelle vil gje mykje klingande mynt i klubbkassa både til Hødd og moderklubben Hareid.

Den franske klubben Toulouse skal også vere interessert i Aursnes, men hovudpersonen sjølv verkar ikkje å vere interessert i å signere for klubben, som speler på nest øvste nivå i Frankrike.