NRK: Åge Hareide blir Rosenborg-trenar

Sport

Hareidsdølingen Åge Hareide skal etter det NRK erfarer ha blitt einig med Rosenborg BK om ein kontrakt - og blir presentert som ny trenar for trønderane tysdag.

Hareide var sist landslagssjef for Danmark frå 2016 til i år - før han no altså skal ta over Rosenborg igjen.

Hareide var også trenar for Rosenborg i 2003, då han tok klubben til seriemeisterskap og cupgull.

Hareide har også vore trenar for fleire andre klubbar, mellom anna dei svenske storlaga Helsingborgs IF og Malmö - og danske Brøndby.