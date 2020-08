Shroot skal vere aktuell for divisjonskollega Brattvåg - dagleg leiar Otterlei seier det ikkje har vore kontakt

Sport

Etter det Vikebladet Vestposten kjenner til skal det den siste tida ha vore ueinigheit mellom Robin Shroot og Hødd-trenar Kevin Knappen. Shroot, som tidlegare har vore eit naturleg førsteval på topp for dei blåkvite, var ikkje ein gong med i troppen mot Senja borte. Shroot var inne igjen i troppen då Hødd tok i mot Skeid søndag. Men – han fekk ikkje eit einaste speleminutt. Og i tillegg - med unnatak av Shroot og reservekeeper Marco Priis Jørgensen, blei alle på innbytarbenken kalla ned på bana for å varme opp - for eventuelle innhopp.