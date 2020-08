Karsten sprang sitt beste løp nokosinne

Sport

Med 46,87 gjorde Karsten Warholm sitt aller beste løp nokosinne. Han kom ut av rytmen etter å ha snubla litt i den siste hekken, noko som kan ha kosta han verdsrekorden. Han opna elles tøft som vanleg og leia soleklart gjennom heile løpet. Men det vart altså ni hundredelar bak verdsrekorden frå 1992.

Karsten kom i mål nesten 2,5 sekund før franskmannen Wilfried Happio som kom på andre plass.

Etter løpet takka han nei til å la seg intervjue og gav seg i staden til å førbu seg til å springe 400 meter flatt klokka 17.37.

Etter Karsten Warholm sitt suverene løp i Monaco 14. august der han med tida 47,10 gjorde sitt då hittil nest beste løp, har spekulasjonane vore mange om han skulle greie å ta verdsrekorden under løpet i Stockholm. Warholm er regjerande europameister på 400 meter hekk med tida 46,92, medan amerikanaren Kevin Young har hatt verdsrekorden sidan 1992, etter å ha tatt OL-gull i Barcelona då han sprang inn på 46,78.

Dei siste ekspertrapportane før løpet i Stockholm gjekk i følgje NTB ut på at vind kunne verte eit hinder for å setje ny verdsrekord.

Warholm spring gjerne i bane sju, men i dette løpet hadde han valgt bane åtte.

– Han har nok bytta bane mest for å få betre skjerming mot ein eventuell vind, og dessutan vert svingane litt mindre krappe. Eit kalkulert og smart grep, sa NRK sin friidrettsekspert, Vebjørn Rodal, til NRK før løpet.

Karsten Warholm har elles tatt sine forholdsreglar når det gjeld smittefare og har forskansa seg i ein bubil for å unngå koronavirus. Vilen frakta friidrettsutøvaren frå Noreg og står no parkert like utanfor Stockholms stadion.

- Då eg var yngre var eg på campingtur til Sverige saman med familien. No får eg sjansen til å gjere det igjen, sa Warholm i eit Skype-intervju med SVT tidlegare denne veka.