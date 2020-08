Lars Arne Nilsen presentert som ny AaFK-trenar tysdag

Sport

Lars Arne Nilsen, som i 2012 tok Hødd til NM-gull - blei tysdag presentert som ny hovudtrenar for Eliteserie-laget Aalesunds FK. Det skriv Sunnmørsposten.

Nilsen fekk nyleg sparken frå stillinga som hovudtrenar for divisjonskollega Brann. No har han signert ein kontrakt med AaFK som vil vare ut sesongen 2023.

- Det har vore nokre hektiske dagar. (...) Det var full tenning på første møte, og det er ein motivert gjeng her. (...) Eg gler meg veldig, sa Nilsen under pressekonferansen på Color Line Stadion i Ålesund.

Håpet er at Nilsen skal kunne berge AaFK frå situasjonen tangotrøyene er i no - der laget etter 15 seriekampar ligg sist på tabellen - med berre sju poeng og 46 baklengsmål. Det er eit snitt på over tre mål (!) per kamp.